39 morts à bord d'un camion en Angleterre - La police britannique pense que les 39 victimes étaient vietnamiennes

(Belga) La police britannique a annoncé vendredi qu'elle pensait que les 39 personnes retrouvées mortes dans un camion frigorifique près de Londres, étaient de nationalité vietnamienne.

"Nous croyons que les victimes sont des Vietnamiens et nous sommes en contact avec le gouvernement vietnamien", a déclaré la police de l'Essex dans un communiqué vendredi soir. "Nous sommes en contact direct avec un certain nombre de familles au Vietnam et au Royaume-Uni, et nous pensons avoir identifié les familles de certaines des victimes dont le voyage s'est terminé tragiquement sur nos côtes", ajoute la police, expliquant que le processus d'identification est toujours en cours et que l'identité des victimes ne peut pas encore être révélée. Les enquêteurs appellent toute personne susceptible d'avoir des informations sur l'identité des victimes de se manifester. Les policiers espèrent aussi entendre Ronan Hughes, 40 ans, et son frère Christopher, 34 ans, originaires d'Irlande du Nord, et recherchés depuis mardi. "Bien que nous ayons déjà parlé avec Ronan Hughes par téléphone, nous avons besoin d'avoir une conversation avec son frère et lui en chair et en os", a déclaré l'inspecteur en chef de la police de l'Essex Dan Stoten, lors d'une conférence de presse. "Parler à Ronan et Christopher est crucial pour notre enquête", a-t-il ajouté. "Plus vite cela arrivera et plus vite nous pourrons progresser." Selon l'inspecteur en chef Dan Stoten, la police d'Irlande du nord a mis la main jeudi sur un camion potentiellement lié aux frères Hughes, "connus pour avoir des liens avec l'Irlande et l'Irlande du Nord, ainsi qu'avec le transport routier et maritime". Un homme de 23 ans a par ailleurs comparu vendredi devant la Haute Cour de justice irlandaise, à Dublin, pour 39 homicides involontaires et trafic d'êtres humains. La police britannique a demandé son extradition. L'homme, originaire d'un village nord-irlandais situé près de la ville frontalière de Newry, a été placé en détention provisoire jusqu'au 11 novembre, a déclaré à l'AFP un porte-parole du parquet. Les corps de 39 migrants avaient été découverts dans la nuit du 22 au 23 octobre dans un camion frigorifique au sein d'une zone industrielle de Grays, dans l'Essex, à une trentaine de kilomètres à l'est de Londres. La police britannique n'a jusqu'ici donné aucune indication sur les causes de leur mort. Le conteneur transportant ces 31 hommes et huit femmes était arrivé par ferry au port de Purfleet, sur la Tamise, en provenance de Zeebruge, en Belgique. Une partie des victimes pourrait être originaire de régions pauvres du centre du Vietnam. La police vietnamienne a arrêté dans la province centrale de Ha Tinh deux personnes soupçonnées d'être impliquées dans le drame, selon un communiqué publié sur le site internet de la police de Ha Tinh. Aucun autre détail n'a été fourni sur ces deux suspects, arrêtés pour "organisation d'immigration illégale". Ces deux arrestations au Vietnam surviennent après celles de quatre personnes interpellées en Grande-Bretagne, dont le chauffeur du camion, originaire d'Irlande du Nord. (Belga)