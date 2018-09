4 personnes dont 2 enfants perdent la vie dans un incendie aux Pays-Bas

Les victimes sont un homme et une femme de 32 ans ainsi que deux enfants âgés de quatre et six ans, a indiqué la police de Rotterdam sur Twitter. Les services d'urgence, qui se sont déployés en nombre à l'annonce de l'incendie, ont retrouvé les victimes au rez-de-chaussée de l'habitation, rapportent les médias néerlandais.

L'incendie, à présent sous contrôle, s'est déclaré samedi en fin de matinée dans une maison mitoyenne de la ville de Papendrecht, à l'ouest des Pays-Bas.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Les causes de cet incident ne sont pas connues pour l'instant. "L'enquête bat son plein", a précisé la police. Selon les médias néerlandais, les enquêteurs envisagent tous les scénarios possibles, que ce soit la thèse de l'accident ou celle d'un crime familial.

Ce nouveau drame intervient deux jours après la mort de quatre enfants dans une collision entre un train et un vélo triporteur électrique, un accident qui a bouleversé les Pays-Bas.Pour des raisons encore inconnues, le vélo triporteur a été heurté avec cinq enfants à son bord par un train sur un passage à niveau gardé, alors qu'ils étaient en chemin de la garderie vers l'école.

Le cinquième enfant et l'accompagnatrice de la garderie qui conduisait l'engin ont été transportés à l'hôpital dans un état critique. La police n'a pas communiqué plus d'informations sur leur état actuel.