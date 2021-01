4,9 millions de personnes ont déjà demandé à pouvoir continuer à résider au Royaume-Uni

(Belga) Un total de 4,9 millions de citoyens non-Britanniques résidant au Royaume-Uni ont déjà demandé à pouvoir y rester alors que la période post-Brexit de six mois pour en faire la demande arrive à échéance le 30 juin 2021.

De nouveaux chiffres du ministère britannique de l'Intérieur montrent qu'à la fin de 2020, près de 4,9 millions de demandes étaient entrées. Plus de 4,4 millions de demandes proviennent de personnes résidant en Angleterre, 243.600 en Écosse, 80.700 au Pays de Galles et 78.500 en Irlande du Nord. Pour le seul mois de décembre, 402.300 nouvelles demandes ont été introduites en prévision de la fin de la période de transition post-Brexit, le 31 décembre dernier. Une période de six mois prolonge cette période de transition pour les ressortissants de l'UE qui sont arrivés au Royaume-Uni avant cette date. Dans le cadre de l'accord commercial conclu par Londres et Bruxelles la veille de Noël, les citoyens de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et les citoyens suisses ont la possibilité d'introduire une demande pour continuer à vivre au Royaume-Uni, malgré son départ de l'Union européenne. Les personnes doivent avoir vécu au Royaume-Uni avant le 31 décembre pour être éligibles. (Belga)