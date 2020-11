5.000 manifestants "anti-masque" se rassemblent à Berlin: une centaine d'interpellations (photos)

Une centaine de protestataires "anti-masque" ont été interpellés mercredi à Berlin, la capitale allemande, a indiqué la police, alors que le ministère de l'Intérieur avait décrété une interdiction de manifester dans le quartier du Parlement, qui se réunissait pour évaluer de nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus.

La police a fait usage de canons à eau pour disperser les milliers de manifestants - entre 5.000 et 10.000 selon un décompte des forces de l'ordre à la mi-journée -, qui étaient nombreux à refuser de porter le masque durant l'événement. Des affrontements ont également éclaté entre les "anti-masque" et la police. Les forces de l'ordre ont indiqué qu'elles mettraient à jour jeudi le bilan des placements en détention. Des enfants marchaient également aux côtés de leurs parents.La police a donc procédé à une dispersion "lente, non militaire" de la foule, a précisé une porte-parole des forces de l'ordre.

Les manifestants protestaient contre le vote par le Parlement, mercredi, de nouvelles mesures de restrictions destinées à enrayer la pandémie de Covid-19, dont la deuxième vague frappe durement l'Allemagne et l'Europe, en général.

Ces opposants aux mesures destinées à contenir l'épidémie de Covid-19 rassemblent généralement des citoyens méfiants mais aussi des militants anti-vaccins, conspirationnistes ou encore des sympathisants d'extrême droite.