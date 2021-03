60 disparus au large de la Libye, 116 rescapés débarqués en Sicile

(Belga) Environ 60 migrants auraient péri en mer au large de la Libye dans l'incendie de leur embarcation, tandis que l'Italie a autorisé le navire-ambulance Ocean Viking à débarquer 116 rescapés, a-t-on appris mardi auprès d'ONG.

L'ONG Alarm Phone, qui reçoit les appels de détresse des migrants, a indiqué dans un communiqué qu'environ 60 personnes étaient portées disparues après l'incendie du moteur de leur embarcation, toujours au large de la Libye. Dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 mars, par gros temps, "un bateau en bois gris avec plus de 100 personnes à bord a appelé Alarm Phone. Les personnes au téléphone étaient paniquées, car le moteur était en feu. Alarm Phone a alerté les autorités concernées ainsi que l'Ocean Viking", détaille un communiqué de l'ONG. L'Ocean Viking a lancé une opération de recherche, sans succès, faute d'avoir pu obtenir les coordonnées GPS du bateau. Des rescapés ont évoqué la présence à bord de Soudanais, Sénégalais, Syriens, Pakistanais, Marocains et Egyptiens. Environ 45 d'entre eux auraient été secourus par des pêcheurs libyens. Rome a par ailleurs donné son feu vert à l'entrée sur le territoire italien de 116 hommes, femmes et enfants secourus la semaine dernière au large de la Libye par le navire de l'ONG française SOS Méditerranée, a annoncé celle-ci sur son compte Twitter. "Soulagement à bord de l'Ocean Viking après plusieurs jours de mauvais temps. Les autorités italiennes ont attribué le port d'Augusta, en Sicile, pour le débarquement de 116 personnes rescapées", a indiqué l'ONG. (Belga)