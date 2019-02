A 97 ans, le prince Philip renonce à son permis de conduire après un accident

(Belga) Le prince Philip, 97 ans, époux de la reine Elizabeth II, a décidé de renoncer à son permis de conduire après avoir été impliqué dans une collision qui a fait une blessée fin janvier, a annoncé samedi le palais de Buckingham dans un bref communiqué.

"Après y avoir mûrement réfléchi, le duc d'Edimbourg a pris la décision de renoncer volontairement à son permis de conduire", a indiqué le palais. L'accident s'était produit le 17 janvier près du domaine royal de Sandringham, où Elizabeth et Philip passent une grande partie de l'hiver. La puissante Land Rover Freelander que conduisait le prince était sortie d'une allée du domaine pour s'engager sur une route, était entrée en collision avec une Kia et s'était renversée. Le prince est sorti indemne de l'accident. La conductrice de la Kia a en revanche eu des coupures au genou, la passagère, Emma Fairweather, a eu un poignet cassé, et le bébé qui se trouvait à l'arrière n'a pas été blessé. Mme Fairweather s'était plainte la semaine dernière dans le Sunday Mirror de n'avoir pas reçu d'excuses de la part du prince. Dix jours après l'accident, le prince Philip, très critiqué par les médias pour ne pas s'être excusé immédiatement, avait finalement écrit une lettre à Emma Fairweather dans laquelle il s'était dit "profondément désolé". Le prince, 97 ans, connu pour son tempérament fougueux et son humour corrosif, a pris sa retraite de ses fonctions publiques en août 2017. (Belga)