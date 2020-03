À Lesbos, la tension est à son comble: Un centre d'accueil pour réfugiés incendié

La situation est toujours très tendue à Lesbos où un centre d'accueil pour réfugiés a été incendié. Depuis le début de la semaine, 1.700 personnes sont entrées en Grèce depuis la Turquie.



À Lesbos, un bâtiment géré par une ONG suisse a été incendié. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.



Mais les dégâts matériels sont importants. Une enquête est en cours, mais l'origine volontaire de cet incendie ne fait guère de doute. Des habitants de l'île de Lesbos et des militants d'extrême droite manifestent régulièrement leur hostilité vis-à-vis des migrants. Deux membres d'une association ont même été agressés en pleine rue.



À l'inverse, une autre partie de la population défend ses valeurs d'hospitalité. "Je participe au rassemblement aujourd'hui pour contrer la peur qui s'est répandue ces derniers jours", explique Yorgos, habitant de Lesbos.



L'arrivée de 1700 personnes depuis le début de la semaine s'ajoute aux 38 000 déjà présentes sur l'île de Lesbos. Cela provoque une situation chaotique. Les camps sont surpeuplés et les nouveaux venus s'installent dans la nature un peu partout. "La tente est très petite et si vous n'avez pas d'argent vous dormez dans la rue", détaille, Ahmed, un migrant irakien.



Le contexte est bien différent de la crise de 2015. L'ouverture de deux nouveaux camps dans d'autres îles grecques passe mal auprès d'une population épuisée par la crise économique. Le gouvernement actuel, désormais conservateur, durcit sa politique migratoire alors que le pouvoir turc pousse volontairement des milliers de personnes vers l'Europe.