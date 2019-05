A Lille, LFI conclut une longue campagne pour sauvegarder son leadership à gauche

La tête de liste de La France insoumise Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon tiennent vendredi soir à Lille un ultime meeting pour les élections européennes, espérant que la longueur de leur campagne sera déterminante pour gagner le duel serré à gauche avec EELV.

Les Insoumis se sont rêvés pendant deux ans en premiers opposants à Emmanuel Macron. Mais à l'heure d'élections européennes aux airs de référendum sur la politique du chef de l'Etat, c'est la liste du RN de Marine Le Pen qui est annoncée en tête de tous les sondages, loin devant la liste LREM (au-delà des 20%), des Républicains (autour des 13%) et encore plus de LFI.

La liste conduite par Manon Aubry se trouve reléguée dans un duel avec EELV pour la quatrième place, entre 7 et 10%. Plus qu'une médaille en chocolat cependant, elle signifie la première place au sein d'une famille de gauche plus divisée que jamais. Or les Insoumis savent l'importance symbolique de conserver ce leadership, acquis avec les 19,58% des voix réalisés par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2017.

Le directeur de campagne Bastien Lachaud fait mine de ne pas s'inquiéter, expliquant depuis plusieurs semaines que la longue et ample campagne des Insoumis passait sous les radars médiatiques et allait finir par payer.

Des centaines de réunions publiques, quatre "holovans" sillonnant la France des petites villes, des ateliers participatifs de directive européenne... LFI a tout fait pour mobiliser les électeurs de M. Mélenchon en 2017. En vain semble-t-il : selon un sondage Opinionway de mercredi, 57% d'entre eux comptent s'abstenir dimanche.

Dans la dernière ligne droite, pour décoller, Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon qui enchaînent les meetings ensemble, ont entrepris de convaincre une partie des classes populaires de voter pour eux et non pour la liste RN menée par Jordan Bardella, en se posant comme la seule solution face à "l'extrême droite et l'extrême marché".

- Marche pour le climat -

M. Mélenchon a dénoncé vendredi dans une vidéo postée sur Twitter une "comédie" et a semblé prendre rendez-vous pour l'après européennes : "Un jour, tous ceux qui iront voter en auront marre de choisir entre la peste et le choléra, entre le système et son assurance-vie", "alors il faut qu'ils puissent trouver un point d'appui", " et c'est notre raison d'être à LFI".

La veille dans un meeting à Villeurbanne, il s'était en particulier adressé aux "gilets jaunes": "Sur les ronds-points, vous demandez la démocratie et d'intervenir de manière régulière dans la politique tout en assurant la stabilité des institutions, sous la forme du RIC", mais Marine Le Pen "a voté contre notre proposition de référendum révocatoire" à l'Assemblée nationale il y a quelques mois.

Vendredi soir à Lille, où le chef de file des Insoumis est arrivé en tête en 2017, il devrait, avec Manon Aubry, insister sur leur "écologie populaire" et leur "règle verte" qui selon eux les distinguent de leur concurrent direct sur le thème environnemental, EELV. Plusieurs enquêtes soulignent pourtant la porosité limitée entre les deux électorats.

Avant de prendre le train pour Lille, le duo participait vendredi après-midi à la "grève mondiale pour le climat", qui se traduit en France par une marche au départ de la place de l'Opéra à Paris.

La tête de liste EELV Yannick Jadot a, de son côté, préféré éviter les polémiques avec LFI, appelant au "vote du siècle" dimanche pour "sauver l'Europe et le climat" et concentrant plutôt ses attaques sur LREM.

Ses responsables "ne veulent pas sauver le climat, ils ne veulent pas sauver la biodiversité, mais récupérer le vote écolo", a-t-il taclé jeudi, alors qu'Emmanuel Macron a réuni pour la première fois le Conseil de défense écologique.