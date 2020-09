À Lübeck en Allemagne, ils organisent un marché de Noël en plein mois de septembre : mais pour quelle raison? (vidéo)

Les traditionnels marchés de Noël allemands comme celui de Cologne ou d'Aix-la-Chapelle auront-ils lieu cette année avec la crise sanitaire mondiale que nous connaissons ? Rien n'est moins sûr… Et s'ils ont lieu, ce sera sûrement sous une forme totalement inhabituelle. C'est pour cette raison que la petite ville de Lübeck, dans le nord de l'Allemagne, a voulu effectuer un test.

Ils viennent d'organiser un événement en plein mois de septembre pour tester à quoi pourrait ressembler un marché de Noël à l'époque du Corona: moins de stands, plus d'espace et plus de mesures d'hygiène.

"Tout doit être désinfecté. Les pièces en plastique doivent être désinfectées puis séchées avant de pouvoir être distribuées", explique Nicki Ant, foraine. Pour les forains, leur dernière sortie date de décembre 2019 donc cela en vaut vraiment la peine.

"J'en ai la chair de poule. Enfin, nous sommes de retour et nous sommes autorisés à entrer en contact avec les clients. C'est important pour nous", confie à son tour Elke Belli, propriétaire du stand de crêpes.

Normalement, il y a 180 stands pendant la période de Noël à Lübeck. Cette année, ils devraient être répartis dans toute la ville et il n'y aura pas de places assises ni de chapiteaux.

À Cologne, la décision d'annuler le marché de Noël 2020 a déjà été prise. Lübeck ne veut pas en arriver et la ville fera tout pour s'adapter.