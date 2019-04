A Varsovie on mange des bananes pour dénoncer la censure

(Belga) Des centaines de manifestants ont consommé lundi des bananes à l'entrée du musée national de Varsovie pour dénoncer une tentative de censure après le retrait d'une exposition d'une oeuvre représentant une jeune femme en train de déguster ce fruit, a constaté un photographe de l'AFP

Le directeur de l'établissement, nommé récemment par le gouvernement conservateur, a fait enlever de la galerie d'art des 20e et 21e siècles l'oeuvre de l'artiste polonaise Natalia LL intitulée "l'Art de la consommation", un film de 1975 dans lequel une jeune femme dévore une banane d'une manière suggestive. Interrogé par le quotidien Gazeta Wyborcza, le directeur Jerzy Miziolek a estimé que le Musée national n'était pas un bon endroit pour traiter de questions relatives au "genre". "Révolution des bananes", "L'art libre", ont scandé les manifestants munis de ces fruits. Le directeur a fini par rétablir l'installation vidéo incriminée, à quelques heures de la manifestation, alors que depuis le week-end une déferlante de mems représentant des personnes, dont grand nombre d'artistes, en train de manger des bananes, a innondé les réseaux sociaux en Pologne. La semaine dernière, le leader des conservateurs nationalistes polonais au pouvoir Jaroslaw Kaczynski a dénoncé la communauté LGBT, la théorie du genre et certaines recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme une "menace à l'identité, à la nation et à l'Etat polonais". (Belga)