Accident de bus à Madère - Les survivants allemands de l'accident de bus à Madère rentrent à la maison

(Belga) Les survivants allemands de l'accident de bus qui a coûté la vie à 29 de leurs compatriotes, mercredi sur l'île portugaise de Madère, seront rapatriés samedi à bord d'un avion militaire, a annoncé le ministre des Affaires étrangères à Berlin.

Vendredi, 16 des 18 personnes blessées au cours de l'accident étaient toujours soignées à Funchal, la capitale de l'île. Outre 14 vacanciers allemands, le chauffeur portugais et le guide touristique se trouvaient encore à l'hôpital. Plusieurs survivants ont par ailleurs participé vendredi à une messe d'hommage à l'église presbytérienne de la capitale régionale. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a également assisté au service. Âgés de 40 à 60 ans, 17 femmes et 12 hommes sont décédés mercredi en début de soirée quand leur autocar a heurté un mur en abordant un virage, avant de chuter d'une dizaine de mètres en contrebas de la route et de s'écraser sur une maison bâtie à flanc de colline. (Belga)