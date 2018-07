Accidents de montagne dans les Alpes: quatre morts dont un Italien

(Belga) Quatre personnes, un Italien qui pratiquait l'escalade et trois alpinistes français, sont morts dimanche dans trois accidents distincts survenus dans les Hautes-Alpes et en Haute-Savoie (sud-est de la France), a-t-on appris de sources concordantes.

Le premier de ces trois drames a coûté la vie dimanche à l'aube à un Milanais de 40 ans qui progressait à 3.000 mètres d'altitude dans le couloir Coolidge, une voie d'escalade qui mène au Mont Pelvoux, dans le massif des Écrins. Le quadragénaire aurait péri après avoir dévissé sur une centaine de mètres, ont indiqué les gendarmes, qui ont procédé dimanche après-midi à des auditions de témoins pour tenter de déterminer les causes exactes de sa chute. L'homme "évoluait avec deux amis, de nationalité italienne également", a également précisé le parquet de Gap dans un communiqué. Les secours n'ont pu ranimer la victime - décédée des suites de ses blessures - bien qu'ils soient intervenus très vite sur les lieux du drame. Ils venaient alors en aide à un blessé au même moment sur la même voie. Le second accident s'est produit en début de matinée dans le massif du Mont Blanc, aux dépens d'un alpiniste qui a trouvé la mort après un dévissage. Un autre alpiniste, qui l'accompagnait, est ressorti polytraumatisé. L'enquête pour déterminer les circonstances du drame a été confiée à la gendarmerie de Chamonix. Le dernier accident a quant à lui causé la mort de deux alpinistes françaises, deux femmes de 48 et 54 ans, qui progressaient encadrées par un guide sur une voie des Enfetchores en direction de la Brèche de la Meije (Alpes), un sommet situé à 3.300 mètres d'altitude. Selon les premiers éléments de l'enquête, la cordée aurait dévissé sur une cinquantaine de mètres en début d'après-midi, causant le décès des deux alpinistes. Le guide de haute montagne, un homme de 32 ans qui accompagnait les deux victimes, a été blessé et transporté à l'hôpital de Grenoble. "L'homme était encordé avec les deux femmes et évoluait en tête. Alors qu'il tentait de se mettre en sécurité sur un bloc rocheux, celui-ci s'est détaché, emportant ainsi la cordée", a détaillé le parquet de Gap. (Belga)