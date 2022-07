Accord à l'ONU sur une extension de 6 mois du mécanisme d'aide transfrontalier à la Syrie

(Belga) Un accord est intervenu entre les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour prolonger de six mois le mécanisme d'aide humanitaire transfrontalière, comme le voulait la Russie face à l'Occident qui réclamait un an d'extension, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques.

Ce mécanisme a expiré dimanche soir. Un vote du Conseil de sécurité est attendu dans la soirée de lundi pour confirmer la prolongation du dispositif et prévoir son renouvellement en janvier pour à nouveau six mois sous condition de l'adoption d'une nouvelle résolution, ont précisé des diplomates à l'AFP. Le texte objet d'un consensus prévoit la reprise par l'ONU de l'utilisation du point de passage de Bab al-Hawa, situé à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Le projet de résolution rédigé par l'Irlande et la Norvège demande aussi un rapport spécial au secrétaire général de l'ONU sur les besoins humanitaires au plus tard le 10 décembre et exige de sa part un exposé régulier tous les deux mois sur l'application du dispositif transfrontalier et de celui qui prévoit l'acheminement d'une aide humanitaire à partir de Damas au travers des lignes de front. Le dispositif transfrontalier de l'ONU est en vigueur depuis 2014 et vient en aide, via le point de passage de Bab al-Hawa à plus de 2,4 millions de personnes dans la région d'Idleb (nord-ouest) sous contrôle de groupes djihadistes et des rebelles. (Belga)