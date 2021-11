Accord pour un budget européen annuel de près de 170.000 millions en 2022

(Belga) Un accord a été dégagé entre le Parlement européen et le Conseil européen sur le budget annuel de l'Union pour 2022 avec des crédits d'engagements de l'ordre de 169.515,8 millions d'euros et de paiements de 170.603,3 millions, annoncent la nuit de lundi à mardi, les deux institutions. L'accent budgétaire sera mis sur la reprise économique, le climat et la transition numérique.

Il s'agit de 479 millions d'euros de plus que la proposition budgétaire initiale avancée par la Commission européenne, a observé l'eurodéputé allemand Rasmus Andresen (Verts), membre de la commission du Budget et chargé des négociations, dans un message partagé sur Twitter annonçant l'accord. Il a précisé que les pourparlers avaient abouti trente minutes avant la date butoir. "Le budget de l'UE pour l'an prochain dédie assez de ressources à nos priorités, tout en assurant assez d'espace fiscal pour des circonstances imprévues", a pour sa part décrit la ministre slovène Irena Drmaz en charge des négociations sur le budget européen, dans un communiqué diffusé par le Conseil européen mardi peu avec 01h00. Elle précise que les financements doivent conforter la reprise économique en cours tout en soutenant les objectifs climatiques et numériques. "Faire en sorte qu'un budget en ordre de marche pour l'année prochaine fait l'objet d'un accord à temps et que les contribuables en aient le plus possible pour leur argent est une priorité pour la présidence slovène", qui assure ce semestre la présidence tournante du Conseil européen, a encore salué la ministre. Le Conseil et le Parlement doivent encore approuver formellement leur accord dans les deux semaines qui viennent, respectivement les 23 novembre et 25 ou 26 novembre prochain.