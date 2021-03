Accusé de harcèlement moral, le rédacteur en chef de Bild se met en retrait

(Belga) Le rédacteur en chef du quotidien allemand Bild, Julian Reichelt, visé par une enquête interne après des plaintes de plusieurs femmes, a demandé à être temporairement mis en retrait de ses fonctions, a annoncé samedi le groupe Axel Springer.

"Pour permettre une clarification et ne pas alourdir le travail de la rédaction, il (M. Reichelt) a demandé au conseil d'administration d'être temporairement libéré de ses fonctions jusqu'à ce que les allégations aient été clarifiées", a indiqué le groupe propriétaire du premier quotidien allemand dans un communiqué, précisant que la demande avait été "accordée". M. Reichelt est visé par plusieurs plaintes internes pour harcèlement moral et abus d'autorité. Le groupe avait décidé après ces plaintes d'ouvrir un enquête, menée par un cabinet d'avocats, sur de "possibles violations de la conformité" avec les valeurs et les règles du journal par le rédacteur en chef, âgé de 40 ans. Il est soupçonné, selon une enquête de l'hebdomadaire Der Spiegel, d'avoir promu des stagiaires avec qui il avait une liaison, avant de les écarter, voire de les virer. Des salariées auraient alerté depuis plusieurs mois la direction mais celle-ci aurait tardé à vérifier les allégations visant le tout-puissant rédacteur en chef du tabloïd, selon l'hebdomadaire. Julian Reichelt, à la tête des rédactions en chef du titre, "rejette ces accusations", a précisé le groupe. "L'enquête est toujours en cours", a souligné le groupe allemand, qui ne souhaite pas donner "pour le moment de détails sur la procédure et les allégations". Tiré à environ 2 millions d'exemplaires, Bild, créé en 1952, a misé sur les faits divers, les sports et l'actualité des célébrités pour devenir le premier quotidien allemand. (Belga)