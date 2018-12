Action internationale à grande échelle contre la mafia calabraise, notamment en Belgique

(Belga) La police et la justice des Pays-Bas, d'Italie, d'Allemagne et de Belgique mènent mercredi matin un action à grande échelle visant 'Ndrangheta, une organisation mafieuse calabraise, active dans toute l'Europe.

Des arrestations et saisies sont opérées dans les quatre pays. En Allemagne, des descentes sont organisées notamment en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Bavière, selon l'Office fédéral de police criminelle. D'après Bild, les perquisitions ont visé entre autres des pizzerias. L'enquête a débuté en 2016. L'action coordonnée sera commentée par Eurojust à La Haye à midi. Pieter Strauven du parquet de Limbourg et Kris Vandepaer, directeur de la police judiciaire fédérale de Limbourg, seront présents pour la Belgique. La 'Ndrangheta est devenue l'organisation criminelle la plus puissante d'Italie et se livre au trafic de drogue dans toute l'Europe. Son patron, Santo Vottari, a été arrêté début de l'année dernière. (Belga)