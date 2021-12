Affaibli, Boris Johnson perd son ministre du Brexit

(Belga) Boris Johnson connaît décidément une fin d'année éprouvante: déjà affaibli, le Premier ministre britannique a perdu samedi soir son secrétaire d'Etat chargé du Brexit, invoquant des désaccords politiques.

Après la révélation de l'information par le journal Mail on Sunday, Downing Street l'a confirmée en publiant la lettre de démission de David Frost et la réponse du chef du gouvernement. Cette démission intervient alors que les délicates négociations avec l'Union européenne sur la mise en oeuvre des dispositions post-Brexit en Irlande du Nord ne sont pas achevées, dans un contexte particulièrement difficile pour Boris Johnson. Cerné par les scandales, le chef du gouvernement conservateur a essuyé cette semaine une fronde de son camp à propos des mesures contre le Covid-19 et la perte d'un bastion conservateur à l'occasion d'une élection partielle en Angleterre. Déplorant que sa démission ait fuité dans la presse, David Frost a annoncé dans sa lettre qu'elle prenait immédiatement effet. Selon le Mail on Sunday, Boris Johnson avait d'abord réussi à le convaincre de rester jusqu'à janvier. Le journal souligne que David Frost a invoqué les nouvelles restrictions pour lutter contre le coronavirus, la hausse des impôts et la politique suivie pour parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050 pour expliquer son départ. "Vous connaissez mes préoccupations au sujet de la direction actuelle des choses", a écrit David Frost à Boris Johnson, soulignant que le Brexit assuré, "le défi pour le gouvernement est à présent de réaliser les opportunités qu'il nous donne". Boris Johnson s'est, quant à lui, dit "désolé" de la démission de David Frost, lui exprimant sa gratitude pour le travail qu'il a accompli. La cheffe adjointe de l'opposition travailliste Angela Rayner a réagi sur Twitter en estimant que le "gouvernement est dans le chaos total précisément quand le pays traverse des semaines d'incertitude". "@BorisJohnson n'est pas fait pour le poste. Nous méritons mieux que cette bouffonnerie", a-t-elle ajouté. Dans les rangs de la majorité, le député Andrew Bridgen a estimé que Boris Johnson "est à cours de temps et d'amis pour tenir les promesses et la discipline d'un véritable gouvernement conservateur". "Lord Frost a été clair, 100 députés conservateurs ont été clairs, mais plus important", les électeurs du North Shropshire, bastion conservateur perdu cette semaine, l'ont également été, a-t-il écrit sur Twitter. Partisan d'une ligne dure face à l'Union européenne, David Frost a dirigé pour Londres les négociations avec l'Union européenne sur l'accord de Brexit puis sa mise en oeuvre du Brexit, tout particulièrement concernant l'application du protocole controversé sur l'Irlande du Nord. Ce dernier instaure un nouveau régime douanier pour cette province britannique, qui la maintient de fait dans le marché unique et l'union douanière européens. Le Royaume-Uni et l'UE mènent depuis plusieurs mois d'âpres pourparlers pour aplanir leurs divergences sur la mise en oeuvre du protocole post-Brexit sur l'Irlande du Nord, effectif depuis le début de l'année. Si David Frost a adopté ces dernières semaines une position inflexible pour exiger que soit écarté tout recours à la justice européenne pour le règlement des conflits, le gouvernement a semblé récemment assouplir sa position à ce sujet. Diplomate de carrière, David Frost a travaillé à Bruxelles dans les années 1990 et a été ambassadeur au Danemark de 2006 à 2008. Il a aussi dirigé la Scotch Whisky Association (SWA). (Belga)