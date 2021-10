Affaire Delphine Jubillar: le mari, suspect n°1, est arrivé au palais de justice pour une audition CAPITALE

Dix mois après la disparition de Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans, son mari Cédric était entendu vendredi au palais de justice de Toulouse par les deux magistrates qui l'ont mis en examen pour meurtre en juin.

Cédric Jubillar est arrivé vers 8h35 au tribunal dans un fourgon de l'administration pénitentiaire aux vitres teintées qui s'est engouffré dans un parking souterrain du bâtiment. Il s'agit du premier interrogatoire du suspect n°1 en qualité de mis en examen.



En février, ce peintre-plaquiste de 34 ans avait été entendu comme partie civile, par ces juges en charge de l'enquête depuis fin décembre 2020.



L'audition devrait durer plusieurs heures, selon ses avocats qui ont indiqué qu'ils ne s'exprimeraient qu'à l'issue de l'interrogatoire.



Cédric Jubillar, intérimaire dans le secteur du bâtiment, dément toute implication dans la disparition de sa femme et a déposé trois recours devant la justice pour réclamer sa remise en liberté. Il est détenu depuis le 18 juin à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse, en quartier d'isolement.



"C'est la première fois qu'il va être interrogé sur le fond par les magistrates. On n'attend pas grand-chose de cette audition. On attend que les questions soient posées de manière objective, dans des conditions sereines, plus convenables que pendant la garde à vue", a déclaré à l'AFP son avocate, Emmanuelle Franck.



Pour les défenseurs de Cédric Jubillar, qui dénoncent une "absence de preuves", une "erreur judiciaire" se profile si la justice reste campée sur ses positions. De son côté, la justice met en avant "des indices graves et concordants" qui, mis bout à bout, ont conduit les enquêteurs à soupçonner le mari.



Delphine, qui travaillait comme infirmière de nuit dans une clinique d'Albi, et Cédric Jubillar vivaient avec leurs enfants âgés de deux et six ans dans une villa encore en chantier à Cagnac-les-Mines, un village du Tarn.



Le 16 décembre 2020 à l'aube, son mari signalait sa disparition aux gendarmes. Peu avant Noël et quelques semaines après la condamnation de Jonathan Daval pour le meurtre de sa femme Alexia, cette affaire avait suscité un grand émoi. A ce jour, les recherches pour retrouver Delphine Jubillar se poursuivent.