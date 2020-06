Affaire Estelle Mouzin: des fouilles commencent sur une ancienne propriété de Fourniret dans les Ardennes

Des fouilles sont menées ce lundi sur une ancienne propriété du tueur en série Michel Fourniret dans les Ardennes pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003 et qu'il a avoué avoir tuée, a-t-on appris la semaine dernière de sources concordantes.



Ces fouilles, initialement prévues avant le confinement, sont menées par des militaires sur l'ancienne résidence de Michel Fourniret à Ville-sur-Lumes à partir de ce lundi 22 juin, a indiqué à l'AFP une source policière, confirmant une information du journal l'Union.



Une source proche du dossier confirme le début des fouilles.



Après des années de dénégations, l'"Ogre des Ardennes" avait reconnu début mars, lors de son dernier interrogatoire à Paris, l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin, disparue le 9 janvier 2003 alors qu'elle rentrait de l'école à Guermantes (Seine-et-Marne).



Désormais âgé de 78 ans, le tueur en série, connu pour ses déclarations alambiquées, avait déclaré à la juge parisienne qui l'avait mis en examen pour "enlèvement et séquestration suivis de mort": "Il est possible que cette image m'indispose (...) et je reconnais là un être qui n'est plus là par ma faute".



Michel Fourniret, qui souffre de problèmes de mémoire, n'a toutefois pas dévoilé l'endroit où il aurait caché le corps de la fillette, demandant cependant à être amené à Guermantes.



Michel Fourniret a été condamné à la perpétuité incompressible en mai 2008 pour sept meurtres, puis de nouveau à la perpétuité en 2018 pour un assassinat crapuleux.