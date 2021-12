Affaire Maddie McCann: les enquêteurs de Scotland Yard pensent que la fillette pourrait toujours être en vie

C'est une affaire qui fait couler beaucoup d'encre. La disparition, en 2007, de la petite Maddie McCann alors qu'elle se trouvait en vacances au Portugal avec ses parents. Après 14 années d'enquête, ses parents ne veulent pas abandonner. Et de leurs côtés, les enquêteurs de Scotland Yard continuent leurs recherches. Selon eux, la fillette pourrait toujours être en vie aujourd'hui.

Ce samedi 25 décembre, le Daily Mail a affirmé, dans un article, que les enquêteurs de Scotland Yard travaillaient encore sur la disparition de la petite Maddie McCann. L'unité spéciale de la police britannique continue en effet de traiter l'affaire comme si la fillette avait disparu et non comme si elle était morte. Il est donc toujours possible, selon les enquêteurs, que Maddie soit vivante.

L'affaire a fait couler beaucoup d'encre depuis qu'elle est survenue, en 2007. Madeleine McCann se trouvait en vacances en Portugal avec ses parents lorsqu'elle a été enlevée. L'équipe de Scotland Yard ne veut pas perdre espoir, malgré que la justice allemande a décrété que la fillette - âgée de 3 ans au moment des faits - est décédée. Pour les autorités allemandes, c'est le pédophile Christian Brueckner qui a enlevé et assassiné Maddie. L'homme de 43 ans se trouvait effectivement au même endroit que la famille McCann au moment de la disparition, dans la nuit du 3 mai 2007. Il avait été localisé grâce à un appel téléphonique.

Il se trouve aujourd'hui en prison. Mais malgré, la conclusion du procureur allemand, les détectives de Scotland Yard n'ont jamais cessé d'enquêter année après année. "L'Opération Grange" (nom de code pour qualifié le dossier) est d'ailleurs toujours active actuellement. La police britannique dispose d'une subvention spéciale de 350.000 livres courant jusqu'en 2022 pour tenter d'éliminer toutes les pistes possibles. Et tant que les parents de la fillette n'auront pas de preuves tangibles de sa mort, ils continueront d'y croire...