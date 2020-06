Affaire Maddie McCann - Les parents demandent à la justice allemande la preuve du décès de leur fillette

(Belga) Les parents de Madeleine McCann, disparue en 2007 au Portugal à l'âge de 3 ans, ont demandé à la justice allemande de leur livrer la preuve qui la pousse à partir du principe que l'enfant n'est plus en vie, écrit samedi le Daily Mail.

La semaine dernière, la police et le parquet allemands ont dit soupçonner Chrisian B., un Allemand de 43 ans, d'avoir enlevé et tué la fillette à Praia da Luz. Les parents, Gerry et Kate McCann, disent n'avoir reçu aucune explication pour laquelle la police allemande mène une enquête pour assassinat plutôt que pour disparition. Le couple demande donc des preuves de la mort de leur fille. Les enquêteurs affirment également savoir comment la fillette serait morte. On n'a toujours pas retrouvé de corps. B. purge actuellement en Allemagne une peine pour d'autres faits et compte déjà plusieurs condamnations, notamment pour abus sur mineurs. (Belga)