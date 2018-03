Affaire Skripal: Vienne comme au temps de la Guerre froide

A l'aéroport de Vienne, deux avions, russe et américain, sont stationnés côte à côte pour le plus gros échange d'espions de puis la Guerre froide, le 9 juillet 2010DIETER NAGL

Huit ans après avoir servi de plateforme d'échange de l'ex-espion russe Sergueï Skripal à Vienne, l'Autriche veut jouer les médiateurs dans la crise opposant les pays occidentaux au Kremlin et endosser à nouveau les habits qui furent les siens durant la Guerre froide.

9 juillet 2010. L'aéroport de Vienne-Schwechat est le cadre du plus grand échange d'espions depuis la chute du Rideau de fer. Un avion officiel russe se pose sur le tarmac, rejoint quelques instants plus tard par un appareil américain.

Un minibus noir aux vitres teintées assure rapidement la navette entre les deux aéronefs, qui redécollent sans tarder.

Au bord de l'un, dix agents russes expulsés des Etats-Unis, dont la très médiatique Anna Chapman. Dans l'autre ont pris place quatre Russes venus de Moscou dont trois avaient été condamnés pour espionnage au profit de pays occidentaux.

Parmi eux, un certain Sergueï Skripal, dont l'empoisonnement le 4 mars dernier dans le sud de l'Angleterre, où il s'était réfugié, est aujourd'hui à l'origine d'une crise diplomatique majeure avec la Russie. Plusieurs pays occidentaux accusent Mocou d'être à l'origine de l'attentat, ce que le Kremlin nie formellement.

Vingt-quatre pays, dont 17 membres de l'Union européenne et les Etats-Unis, ont décidé lundi d'expulser au moins 117 diplomates russes dans le cadre de représailles coordonnées du camp occidental en solidarité avec la Grande-Bretagne, du jamais vu même du temps de la Guerre froide.

- Circonspection -

Le front des Vingt-Huit n'est toutefois pas uni: plusieurs pays, notamment en Europe centrale et balkanique, ont fait part de leur circonspection face à ces mesures de rétorsion.

Tout en condamnant l'attaque perpétrée à Salisbury, la Slovaquie a indiqué qu'elle se contenterait à ce stade de "convoquer" l'ambassadeur russe à Bratislava, se distinguant de ses partenaires du groupe de Visegrad (Pologne, Tchéquie, Hongrie).

Le Premier ministre bulgare Boïko Borissov a pour sa part mis en garde contre toute conclusion trop hâtive quant aux responsabilités dans l'empoisonnement, soulignant que "généralement, dans ce genres d'affaires, la vérité n'est jamais ce que l'on croit à première vue". Sofia a toutefois rappelé mardi son ambassadeur à Moscou.

L'Autriche, membre de l'UE depuis 1995 tout en étant un pays neutre et à ce titre non intégré à l'Otan, a de son côté clairement dit qu'elle n'envisageait pas d'expulser de diplomates.

Vienne souhaite "maintenir ouverts les canaux de communication avec la Russie" et jouer un rôle de "pont entre l'Est et l'Ouest", ont indiqué le chancelier conservateur Sebastian Kurz et la ministre des affaires étrangères apparentée FPÖ (extrême droite), Karin Kneissl.

- Plaque tournante -

Elu à l'automne, M. Kurz a effectué une visite officielle à Moscou fin février et a pour partenaire de coalition le FPÖ, une formation liée par un "accord de coopération" au parti Russie unie du président russe Vladimir Poutine.

Mais le soin traditionnellement apporté par l'Autriche à cultiver ses relations avec ce pays, ancienne puissance occupante avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France jusqu'en 1955, n'explique qu'"en partie" la retenue de Vienne, estime l'analyste Paul Schmidt de l'institut ÖGfE.

L'Autriche, qui abrite un siège de l'Onu, "aime être un point de rencontre, comme cela a été le cas avec les négociations sur le nucléaire iranien" en 2015, rappelle-t-il pour l'AFP.

Cultivé jusqu'en 1989, le rôle de plaque tournante entre Est et Ouest "s'est effondré après la Guerre froide mais reste dans l'inconscient collectif" autrichien, où il est "profondément enraciné", juge pour sa part l'ancien haut diplomate Stefan Lehne, de Carnegie Europe.

Mais en pratique, "personne hors d'Autriche ne considère plus le pays comme un médiateur. C'est une d'ambition héritée du passé mais qui n'a plus beaucoup de lien avec la réalité", estime-t-il.

Reste, selon l'ancien ambassadeur d'Autriche à Moscou, Emil Brix, que les Britanniques peuvent "juger tout à fait utile qu'il y ait un pays comme l'Autriche qui se propose comme médiateur" dans un contexte aux allures de nouvelle Guerre froide. "C'est un peu le rôle spécial de l'Autriche", relève-t-il.