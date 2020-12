Afghanistan: des employés de l'ambassade russe blessés dans une explosion

(Belga) Des employés de l'ambassade de Russie en Afghanistan ont été légèrement blessés mardi dans l'explosion d'un engin artisanal à Kaboul, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

L'engin a explosé non loin de l'ambassade de Russie au moment du passage d'une voiture de la mission diplomatique russe, selon le communiqué. Plusieurs employés de l'ambassade qui se trouvaient dans la voiture "ont eu une légère contusion", a-t-il précisé. Selon de premières estimations, l'attaque visait un véhicule des forces de sécurité afghanes qui accompagnait la voiture diplomatique, indique le communiqué. "Toutefois, un attentat visant des ressortissants russes n'est pas exclu", ajoute le ministère, appelant les autorités afghanes à "prendre des mesures exhaustives" pour assurer la sécurité du personnel des missions russes en Afghanistan. Pour sa part, l'ambassade de Russie à Kaboul va prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger son personnel et ses infrastructures, selon la même source. Malgré les pourparlers en cours entre le gouvernement afghan et les insurgés depuis septembre, l'Afghanistan continue d'être ravagé par les violences qui visent essentiellement les forces afghanes. (Belga)