Afghanistan: l'Italie cessera ses évacuations "dans les prochaines heures"

(Belga) L'Italie cessera ses opérations d'évacuation à partir de l'aéroport de Kaboul "dans les prochaines heures", a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio.

"Dans les prochaines heures, le dernier (appareil) C-130 partira de l'aéroport de Kaboul avec à bord l'ambassadeur (de l'Otan en Afghanistan Stefano Pontecorvo) et le consul (italien Tommaso Claudi) ainsi que tous les militaires et carabiniers ayant contribué à la sécurité des opérations d'évacuation ces derniers jours", a-t-il déclaré à Rome au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue russe Sergueï Lavrov. "Nous sommes dans les dernières heures de l'évacuation. A bord de l'appareil se trouveront ceux qui ont permis d'évacuer en quelques jours environ 4.900 Afghans ainsi que tous les Italiens qui l'ont demandé", a-t-il souligné. L'Italie a évacué au total 4.832 Afghans depuis juin, selon un communiqué publié jeudi soir par le ministère de la Défense. Avant de rencontrer son homologue, M. Lavrov s'est également entretenu dans la matinée avec le Premier ministre Mario Draghi. Les deux hommes "ont parlé des derniers développements en Afghanistan en mettant l'accent sur les objectifs prioritaires d'assurer la stabilisation et la sécurité du pays, et à l'échelle régionale de faire face à la crise humanitaire en cours, et de veiller sur le respect des droits humains, en particulier des femmes", ont indiqué dans un communiqué les services du Premier ministre. (Belga)