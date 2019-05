Albanie: Plusieurs blessés dans des affrontements lors de manifestations anti-gouvernement

(Belga) Plusieurs personnes ont été blessées samedi dans des affrontements violents entre la police et les manifestants anti-gouvernement en Albanie, indiquent les médias locaux.

Des milliers de manifestants étaient rassemblés devant le parlement dans la capitale Tirana pour exiger, comme depuis plusieurs mois, la démission du Premier ministre Edi Rama et l'organisation de nouvelles élections. Certains manifestants ont lancé des feux d'artifice et de cocktails molotov envers les forces de l'ordre. La police a répondu avec du gaz lacrymogène et des autopompes, selon les informations du média Vizion Plus et de l'agence de presse ATA. La police a encore essayé de disperser les manifestants avec des jets d'eau devant le siège des leurs effectifs, où des manifestants lançaient aussi des cocktails molotov. Plusieurs manifestants ont été interceptés et au moins 12 policiers ont été blessés. Il n'y a pas encore de décompte du nombre de manifestants blessés. (Belga)