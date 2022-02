Alexander De Croo: "L'Europe vit son heure la plus sombre depuis la Seconde Guerre mondiale"

La Belgique condamne "avec force l'attaque inconsidérée de la Russie contre l'Ukraine, alors qu'il n'y a eu aucune provocation", a réagi sur Twitter la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès.

"Les consultations avec nos partenaires et alliés doivent mener à des réponses et des sanctions à la hauteur de l'agression. Unis avec le peuple ukrainien", ajoute-t-elle.

"La Belgique condamne fermement l'attaque de la Russie en Ukraine. L'Europe vit son heure la plus sombre depuis la Seconde Guerre mondiale", a écrit, également sur Twitter, le Premier ministre Alexander De Croo. "Nous sommes en contacts étroits avec nos alliés de l'Otan et de l'UE." "Cette agression russe n'est pas nécessaire et n'a pas été provoquée. Nos coeurs et nos pensées sont tournés vers le peuple ukrainien."