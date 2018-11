Alimentation: la Commission ouvre une initiative citoyenne sur l'étiquetage vegétarien

(Belga) La Commission européenne a jugé recevable mercredi une initiative citoyenne européenne réclamant l'étiquetage obligatoire des produits alimentaires comme non-végétariens, végétariens ou végétaliens.

L'enregistrement de cette initiative aura lieu lundi prochain, ce qui marquera le début d'un processus de douze mois au cours duquel les signatures de soutien seront collectées par ses organisateurs. Si, en l'espace d'un an, l'initiative recueille un million de déclarations de soutien, provenant d'au moins sept États membres différents, la Commission disposera de trois mois pour réagir, en faisant droit à la demande ou non. Mais dans les deux cas, elle sera tenue de motiver sa décision. Les organisateurs de cette initiative soulignent combien il est difficile pour les végétariens et les végétaliens de déterminer quels aliments sont adaptés pour eux: il leur faut examiner la liste des ingrédients que contient le produit et être attentifs aux ingrédients ambigus qui pourraient aussi bien être d'origine animale que végétale. Les organisateurs invitent la Commission européenne à proposer l'apposition obligatoire, sur tous les produits alimentaires, de pictogrammes indiquant s'ils sont non-végétariens, végétariens ou végétaliens.