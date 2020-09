Allemagne: 13.000 chaises devant le Reichstag pour les migrants à Lesbos

(Belga) Plusieurs ONG d'aide aux réfugiés ont installé lundi devant le bâtiment du Reichstag à Berlin 13.000 chaises blanches pour réclamer l'évacuation des camps surpeuplés de migrants en Grèce, notamment celui de Moria, sur l'île de Lesbos, a constaté l'AFP.

Les 13.000 chaises symbolisent les personnes qui vivent dans des conditions sanitaires catastrophiques à Moria, le principal camp de migrants en Grèce, ont précisé les organisations Seebrücke, Sea-Watch, Campact et #LeaveNoOneBehind à l'origine de cette action. Situé près de la porte de Brandebourg, le Reichstag abrite le Bundestag, la chambre des députés allemands. Ces chaises doivent aussi rappeler que des communes et des Etats régionaux allemands, au premier rang desquels la ville de Berlin, se sont dits prêts à prendre en charge des migrants retenus dans ces camps insalubres sur les îles grecques. "Le Bundestag était en vacaces d'été, la catastrophe humanitaire aux frontières extérieures de l'UE, elle, ne l'était pas", ont déploré ces ONG. Depuis le début de l'année seuls 465 migrants ont été évacués de ces camps vers l'Allemagne, en particulier des enfants malades et leurs familles. Berlin s'est pourtant engagé à en accueillir plus d'un millier. "C'est absolument absurde quand on voit la souffrance sur place là-bas et la bonne volonté ici en Allemagne pour les prendre en charge", ont-elles ajouté. Plus de 12.700 personnes vivent entassées dans le camp de Moria, dont la capacité d'accueil est de 2.800 places (Belga)