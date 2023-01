Allemagne: 70 policiers blessés dans la manifestation contre l'extension d'une mine

(Belga) Quelque 70 policiers ont été blessés samedi dans des affrontements avec des milliers de manifestants s'opposant à l'extension d'une mine de charbon dans l'ouest de l'Allemagne, a indiqué dimanche la police allemande.

Environ 15.000 manifestants, selon la police - 35.000 selon les organisateurs -, dont l'activiste suédoise Greta Thunberg ont protesté contre l'extension d'une mine de lignite à ciel ouvert entraînant la destruction du hameau de Lützerath, dans le bassin rhénan, entre Düsseldorf et Cologne, soutenant des activistes qui occupaient le site et que la police a entrepris de déloger depuis mercredi. Le collectif Lützerath lebt! a fait état samedi de dizaines de blessés, dont certains graves, dans les rangs des militants, notamment à cause de morsures de chien et des canons à eau. Selon la police, des poursuites judiciaires ont été lancées contre environ 150 personnes. La situation sur le terrain est redevenue "très calme" dimanche, selon la police. L'opération d'évacuation à Lützerath est politiquement délicate pour la coalition du social-démocrate Olaf Scholz qui gouverne avec les écologistes, accusés par les activistes d'avoir trahi leurs engagements. Le gouvernement juge nécessaire l'extension de la mine pour la sécurité énergétique de l'Allemagne qui doit compenser l'interruption des livraisons de gaz russe, un motif impérieux que contestent les opposants, au nom de la lutte contre les énergies fossiles. (Belga)