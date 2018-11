Allemagne: cinq moineaux pour protéger un marché de Noël contre les attaques terroristes

(Belga) Cinq immenses oiseaux de béton protègent désormais l'une des entrées principales du marché de Noël de Ulm, dans le sud de l'Allemagne, contre les attaques terroristes, rapporte mercredi l'agence de presse DPA.

Les moineaux, symboles de la ville, ont chacun été coulés dans deux tonnes de béton pour empêcher un attentat au camion-bélier, a déclaré une porte-parole de la localité. De la pointe de leur bec au bout de leur queue, ces drôles de piafs mesurent deux mètres. Ils rejoignent les bornes de béton plus conventionnelles installées en 2016, après l'attentat islamiste sur un marché de Noël de Berlin qui avait fait 12 morts et 70 blessés. Désormais, "il ne s'agit plus seulement de protection, mais de rendre cette protection plus esthétique", a conclu la porte-parole. (Belga)