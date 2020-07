Allemagne: Claudio Pizarro a tiré sa révérence

Claudio Pizarro, ancien joueur du Bayern Munich et Chelsea, a achevé à 41 ans une brillante carrière entamée en 1996, mardi soir à l'occasion du barrage retour pour le maintien/accession en Bundesliga qui a vu son équipe, le Werder Brême, se maintenir.

Une sortie discrète pour l'attaquant péruvien, sur le petit terrain de l'équipe de 2e division de Heidenheim, où il n'était que remplaçant.

Mais, s'il n'est même pas entré en jeu dans ce match, le jeune "quadra", a été porté en triomphe par ses coéquipiers après le maintien du Werder Brême, et loué par son entraîneur.

Au cours de son ultime saison, l'avant-centre n'a disputé que des bribes de match: 18, toutes en tant que remplaçant.

"Après le match, je me suis excusé auprès de lui de ne pas l'avoir fait entrer en jeu", a déclaré l'entraîneur du Werder, Florian Kohfeldt. "La situation ne s'y prêtait pas", a précisé le technicien.

"Je ne peux pas tirer mon chapeau plus bas ni m'incliner plus profondément devant Claudio Pizarro et ce qu'il a fait pour le Werder Brême", a-t-il ajouté.

Pizarro a débuté en Allemagne au cours de la saison 1998/99, au Werder Brême qui était allé le chercher à l'Allianza Lima, à l'âge de 19 ans. Puis il a évolué au Bayern Munich (2001-2007 et 2012-2015), avec lequel il a été sacré six fois champion d'Allemagne et réussi le triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions en 2013, Chelsea (2007-2009), de nouveau au Werder Brême (2009-2012 et 2015-2017), à Cologne (2017-2018), avant de revenir à Brême en 2018.

En 490 matches de Bundesliga, il a inscrit 197 buts. Seul étranger du championnat d'Allemagne à avoir fait mieux: l'avant-centre polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski.

Quant à la suite à donner à sa carrière, Pizarro a assuré qu'il n'avait aucune intention de devenir entraîneur et s'est vu proposer un poste d'ambassadeur du Bayern Munich.