Allemagne: condamné à une amende pour le vol d'esquisses du peintre Gerhard Richter

Le tribunal de Cologne lui a infligé une amende de 3.150 euros pour avoir tenté de les revendre. Si les quatre esquisses non-signées dérobées en juin 2016 n'auraient pu trouver acheteur sur le marché légal de l'art, elles étaient tout de même estimées à quelque 60.000 euros sur le marché "noir", selon le parquet de Cologne. L'Allemand Gerhard Richter figure, avec le Britannique David Hockney, parmi les peintres vivants les mieux payés au monde. Ses toiles se vendent aux enchères des dizaines de millions d'euros. L'artiste âgé aujourd'hui de 87 ans avait jeté quatre esquisses, qu'il estimait ratées, dans une poubelle devant sa maison à Cologne. Avant que le voleur ne s'en empare. Ce dernier n'a pas voulu s'exprimer lors de l'unique audience de mercredi. Mais lors de son interrogatoire par la police il a affirmé avoir agi fortuitement. Il a affirmé que la poubelle de M. Richter avait été renversée par le vent, laissant s'échapper les précieuses esquisses, prétendant ainsi ne pas en connaître l'origine. Le tribunal a lui jugé que les esquisses restaient la propriété de l'artiste. M. Richter n'a pu, lui, assister au procès en raison de sa santé fragile. Comptant parmi les plus grands artistes visuels du XXe siècle, Gerhard Richter est célébré pour ses créations abstraites, notamment celles à base de photographies. Sa toile "Abstraktes Bild" a trouvé preneur pour 44,52 millions d'euros en 2015. Depuis, en 2018, le record pour un peintre vivant a été dépassé par le britannique David Hockney, dont un tableau a été adjugé à New York pour plus de 90 millions de dollars. Dans les années soixante, le "Rouleau de papier toilette" de Richter avait fait sensation. Sa série des bougies dans les années 80 est devenue l'une des oeuvres les plus emblématiques de sa carrière. (Belga)