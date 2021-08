Allemagne: des munitions de la Seconde Guerre mondiale retrouvées après les inondations

(Belga) Quelque 350 kilogrammes de munitions de la Seconde Guerre mondiale ont été retrouvés à la suite des récentes inondations dans l'ouest de l'Allemagne, ont indiqué les autorités régionales de Trèves.

Il s'agit principalement de cartouches, de grenades et de pièces pyrotechniques. Le service de déminage de Rhénanie-Palatinat a détruit ces munitions. De fortes pluies ont causé des inondations le mois dernier dans les régions de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat, faisant plus de 180 morts. Les autorités recommandent aux habitants de faire preuve de prudence et d'informer immédiatement la police en cas de découverte de munitions. (Belga)