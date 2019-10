Allemagne: deux morts dans une fusillade en pleine rue à Halle

Deux personnes ont été tuées en pleine rue à Halle, une ville de l'est de l'Allemagne, dans une fusillade dont les auteurs ont pris la fuite, a annoncé la police locale. "Deux personnes ont été tuées à Halle, selon les premières constatations. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Les auteurs présumés se sont enfuis à bord d'un véhicule", a annoncé la police sur Twitter, demandant aux "habitants de rester chez eux". Une personne a été arrêtée, indiquait un peu plus tard la police.



Tout le quartier a été bouclé et la gare centrale de Halle (Etat régional de Saxe-Anhalt) a été fermée.



Selon le quotidien Bild, la fusillade s'est déroulée devant une synagogue et une grenade aurait également été lancée dans un cimetière juif à proximité, deux points qui n'ont pas été confirmés par la police.