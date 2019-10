Deux morts dans une fusillade en Allemagne: un suspect interpellé

Deux personnes ont été tuées en pleine rue à Halle, une ville de l'est de l'Allemagne, dans une fusillade dont les auteurs ont pris la fuite, a annoncé la police locale. L'une de ces personnes a été interpellée.

"Deux personnes ont été tuées à Halle, selon les premières constatations. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Les auteurs présumés se sont enfuis à bord d'un véhicule", a annoncé la police sur Twitter, demandant aux "habitants de rester chez eux". Une personne a été arrêtée, indiquait un peu plus tard la police.



Tout le quartier a été bouclé et la gare centrale de Halle (Etat régional de Saxe-Anhalt) a été fermée.



Selon le quotidien Bild, la fusillade s'est déroulée devant une synagogue et une grenade aurait également été lancée dans un cimetière juif à proximité, deux points qui n'ont pas été confirmés par la police. Plusieurs personnes ont également fait état de tirs, dont un de grenade, visant un restaurant turc de kebab.

La police demande aux habitants de rester vigilants. La gare centrale de la ville de Halle (Land de Saxe-Anhalt) est fermée dans le cadre des recherches policières, a signalé l'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn. Des tirs ont également été échangés à Landsberg, ville proche de Halle, a signalé une porte-parole de la police sans donner davantage de détails.

"Un tireur portait un casque et des habits militaires", a témoigné un homme, qui était à l'intérieur, sur la chaîne d'information NTV. "Il a jeté une grenade sur le local. La grenade s'est écrasée sur la porte et a explosé. L'homme a ensuite tiré au moins une fois dans le magasin, l'homme qui était assis derrière moi a dû mourir. Je me suis caché dans les toilettes et j'ai verrouillé la porte."



