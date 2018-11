Allemagne:Fermeture d'une artère populaire à Berlin après la découverte d'un colis suspect

(Belga) Une des artères les plus visitées de Berlin, la rue Unter den Linden, a dû être évacuée et bouclée mercredi dans la soirée en raison d'un colis suspect découvert par la police dans une voiture garée près de l'ambassade de Russie, rapporte l'agence de presse dpa.

Un porte-parole de la police a affirmé que les alentours ont été bouclés et qu'une personne, propriétaire de la voiture en question, a été interpelée. Une équipe de démineurs est sur place pour enquêter sur le colis suspect. L'avenue Unter den Linden s'étend depuis la place principale de la capitale allemande, l'Alexanderplatz, jusqu'à la porte de Brandenbourg. Des ambassades, artères, musées et salles de concert sont installés tout le le long de cette artère. Le propriétaire de la voiture avait déjà été interpelé plus tôt dans la journée, mais la police n'a rien laissé filtrer à ce sujet. La voiture incriminée a été découverte alors que la police enquêtait sur cet homme. (Belga)