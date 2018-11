Allemagne: Horst Seehofer renonce à la présidence de la CSU

(Belga) Le ministre allemand de l'Intérieur Horst Seehofer va démissionner de la présidence de la CSU, formation partenaire du parti chrétien-démocrate (CDU) d'Angela Merkel. Seehofer et Merkel s'affrontent depuis des mois sur le terrain de la politique d'asile, sur fond de déclin de popularité de la coalition fédérale actuelle.

Horst Seehofer quittera également ses fonctions de ministre avant la fin de la législature, selon des sources internes à la CSU. L'homme doit s'exprimer publiquement cette semaine. Un nouveau leader devrait être élu en conférence de la CSU au début de la semaine prochaine. Le ministre de 69 ans n'a pas précisé quand il renoncerait à son portefeuille, mais a laissé entendre qu'il ne souhaitait pas le rester s'il n'était plus président de la CSU. La législature actuelle court jusqu'en 2021. "2019 sera l'année du renouveau pour la CSU", a déclaré Seehofer, selon les sources consultées par DPA. Merkel et Seehofer étaient auparavant de proches alliés, mais ils se querellent depuis le début de l'année sur la politique migratoire et la sécurité aux frontières, ce à quoi certains ont attribué la chute de popularité des trois partis de la coalition: la CSU, la CDU de Merkel et les sociaux-démocrates (SPD). Le vétéran de la CSU avait été appelé à la démission plusieurs fois, notamment après avoir soutenu le chef des Renseignements, depuis lors démissionnaire, qui avait pourtant minimisé l'ampleur des rassemblements d'extrême droite à Chemnitz, en Allemagne de l'Est. La CSU a perdu quelque 10 points de pourcentage lors des dernières élections régionales en Bavière le mois dernier, amenant le parti à perdre sa majorité absolue. La Bavière est pourtant le seul Land dans lequel la formation figure sur le bulletin de vote. La démission de horst Seehofer intervient à un moment délicat pour la politique allemande. Après des résultats désastreux en Hesse, Merkel a annoncé qu'elle quitterait la présidente de son parti, la CDU, et que ce mandat de chancelière serait son dernier et politique. Le ministre-président de Bavière Markus Soeder est bien placé pour remplacer Horst Seehofer à la tête de la CSU. Pour le ministère de l'Intérieur, un successeur ne s'est pas encore profilé. (Belga)