Allemagne: il vendait des armes sur une plateforme anti-migrants, il est condamné à la prison ferme

Un Allemand sympathisant d'extrême droite qui vendait des armes à air comprimé sur une plateforme anti-migrants a été condamné mardi à Berlin à deux ans et dix mois de prison.

Mario Rönsch, 35 ans, visé par un mandat d'arrêt européen, avait été arrêté à Budapest le 28 mars. La 10e chambre pénale du tribunal de Berlin l'a condamné pour avoir vendu illégalement à des clients allemands, depuis la Hongrie entre mai et novembre 2016, quelque 167 armes. Le montant total de ses ventes avoisinait les 100.000 euros. Il réalisait ses ventes depuis un site baptisé "Terroriser les migrants", fermé depuis.



Les armes, qui ne pouvaient être utilisées qu'avec des balles en caoutchouc et devaient faire l'objet d'une autorisation avant utilisation, étaient potentiellement mortelles, selon un expert, cité par le tribunal dans un communiqué. Sur son site, le sympathisant d'extrême droite faisait de la publicité pour ces armes en affirmant qu'elles pouvaient mettre "les demandeurs d'asile à terre", ce qui a été retenu comme une circonstance aggravante par le tribunal.



Durant l'instruction et son procès, le prévenu n'a pas émis le moindre regret, ce dont le tribunal a également tenu compte avant de prononcer cette lourde peine, précise le communiqué. Le prévenu, en détention depuis mars 2018, a la possibilité de faire appel.



Des médias allemands avaient affirmé, au moment de son arrestation, que M. Rönsch, était en outre soupçonné d'avoir des liens avec d'autres plateformes islamophobes et antisémites.