Allemagne: l'explosion dans une raffinerie a fait 10 blessés

(Belga) L'explosion survenue samedi matin dans une raffinerie en Allemagne a fait dix blessés, selon un nouveau bilan des autorités. Quelque 2.000 personnes ont été évacuées, d'après la police.

Les causes de l'explosion dans le complexe Bayeroil à Vohnburg an der Donau, près de la ville d'Ingolstadt, ne sont pas déterminées. La détonation a été entendue à plusieurs kilomètres de là et l'incendie qui s'en est suivi s'est rapidement étendu, enveloppant les environs d'une fumée noire. Trois des personnes blessées ont été hospitalisées, a indiqué la police. "Des murs entiers se sont effondrés à l'intérieur du bâtiment", a déclaré le ministre de l'Intérieur du land de Bavière, Joachim Herrman, après s'être rendu sur les lieux. Il a ajouté que l'une des victimes était grièvement blessée. Les riverains ont été évacués en raison des épaisses fumées. Ils ont pu regagner leurs habitations lorsque le ciel a commencé à s'éclaircir, trois heures après l'explosion. Environ 400 pompiers et policiers ont été mobilisés sur place. (Belga)