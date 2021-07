La police découvre une somme colossale dans une voiture en Allemagne

La police allemande a contrôlé un automobiliste qui transportait plus de 910.000 euros en liquide. L'homme de 48 ans, qui voyageait des Pays-Bas vers l'Allemagne, est soupçonné de blanchiment d'argent.

Le quadragénaire de nationalité libanaise a été contrôlé mercredi non loin de la frontière germano-néerlandaise dans les environs d'Emmerich am Rhein (ouest de l'Allemagne). Lorsque les agents lui ont demandé s'il avait plus de 10.000 euros en liquide, l'homme a démenti. Quelques instants plus tard, ils ont cependant trouvé des sacs remplis d'argent dans le coffre de la voiture. Des billets ont également été trouvés derrière l'autoradio. La police a confisqué l'argent.

Après concertation avec le procureur, l'homme a pu reprendre la route. Une enquête à son encontre est cependant en cours.