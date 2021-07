Allemagne: les personnes non vaccinées risquent des restrictions d'accès aux bars et autres lieux de sociabilisation

En Allemagne, les personnes non vaccinées contre le coronavirus risquent de faire face à des restrictions d'accès aux bars et autres lieux de sociabilisation en cas de nouvelle vague de contaminations, a mis en garde dimanche le directeur de la chancellerie, Helge Braun, dans une interview accordée au journal Bild am Sonntag.



"Si le nombre d'infections s'emballe malgré nos efforts en matière de dépistage, alors les personnes non vaccinées doivent s'attendre à devoir réduire leurs contacts. Accéder à certains lieux comme les restaurants, cinémas et stades, même en possession d'un test négatif, pourrait ne plus être possible car les risques pour tous seraient trop élevé", a développé M. Braun.

Toutefois, pour ce médecin de formation, si les vaccins administrés actuellement protègent efficacement contre le variant Delta - plus contagieux - du coronavirus, un nouveau confinement ne sera pas nécessaire. Le directeur de la chancellerie a rappelé que les vaccins protégeaient bien contre les formes graves de Covid-19. "Les personnes vaccinées jouiront d'une plus grande liberté que les non vaccinés, c'est certain", a-t-il conclu. Environ 60% de la population allemande a reçu au moins une dose de vaccin, tandis qu'un peu plus de la moitié est considérée comme étant complétement vaccinée, grâce à une deuxième dose.