Allemagne: Merkel dénonce les "images honteuses" de l'incident au Reichstag

Angela Merkel a dénoncé lundi les "images honteuses" de la tentative de manifestants "anti-masques" de pénétrer samedi de force dans le bâtiment du Reichstag, un "abus du droit de manifester" selon la chancelière allemande.

"Ce week-end, nous avons eu un exemple de la manière dont la liberté de manifester peut connaître des abus", a réagi devant la presse le porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert. "Ce droit de manifester pacifiquement est bien sûr un acquis très précieux, même en temps de pandémie" de nouveau coronavirus, a-t-il ajouté. "Or, ce droit a été clairement bafoué ce week-end", a déploré M. Seibert, s'exprimant "au nom du gouvernement et de la chancelière" Angela Merkel. Plusieurs centaines de manifestants avaient forcé des barrières pour monter sur les marches du Reichstag, siège du parlement allemand, et ont été empêchés de justesse de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment par les forces de l'ordre, qui ont utilisé des sprays pour disperser la foule et interpellé plusieurs personnes. Les images ont crée une onde choc en Allemagne. "Le résultat, ce sont des images honteuses, inacceptables" de la tentative d'irruption dans le bâtiment du Reichstag par des "antidémocrates", selon M. Seibert. "Je voudrais remercier au nom du gouvernement fédéral et de la chancelière les trois policiers qui ont défendu l'entrée de notre parlement", a-t-il conclu. Le Reichstag, où se réunissent les députés allemands en session plénière, a une forte charge symbolique en Allemagne. Le bâtiment et sa célèbre coupole avaient été incendiés en 1933 par les nazis, dans un acte perçu comme destiné à mettre à genoux ce qui restait de la démocratie allemande de l'entre-deux-guerres.