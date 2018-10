Allemagne: prise d'otages à proximité de la gare de Cologne

(Belga) Une "situation de prise d'otages" est en cours à l'arrière de la principale gare ferroviaire de Cologne (Allemagne), dans une pharmacie, indique lundi la police locale sur Twitter. "La police est sur place et tente d'éclaircir la situation. Évitez les environs", dit ce tweet. La situation est confuse à Breslauer Platz, où se déroulent les faits. On ignore combien de personnes sont retenues en otage et on ne sait rien non plus sur le ou les auteurs des faits.

Des témoins ont évoqué des tirs mais la police ne confirme pas. Selon un journaliste de l'agence DPA présent sur place, il est toujours possible d'accéder à la gare par l'avant du bâtiment. La plupart des quais sont néanmoins fermés. (Belga)