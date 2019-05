Allemagne: trois corps percés de flèches retrouvés dans une auberge bavaroise

La police allemande a retrouvé samedi trois corps sans vie percés de flèches dans la chambre d'une petite auberge isolée, en bordure de Passau, en Bavière. Deux arbalètes ont été retrouvées dans leur chambre.



Les cadavres ont été découverts samedi midi par un employé. Le parquet allemand a demandé l'autopsie des victimes. On ignore encore les circonstances du drame, notamment la possible intervention d'un tiers. Les victimes sont un homme de 53 ans et deux femmes de 33 et 30 ans. Selon la police, ils sont originaires des länders de Basse Saxe et de Rhénanie-Palatinat. Tous trois étaient arrivés vendredi dans l'auberge.