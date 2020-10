Allemagne: un étudiant juif attaqué devant une synagogue à Hambourg

Un étudiant juif a été "sérieusement blessé" dimanche par un homme de 29 ans devant une synagogue de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, a annoncé la police, une agression que le chef de la diplomatie a qualifié d'acte "d'antisémitisme répugnant".



La victime âgée de 26 ans a été attaquée à coups de pelle portés à la tête alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans l'enceinte de la synagogue où se tenait dimanche après-midi une fête religieuse, selon un communiqué de la police de Hambourg.



Son assaillant a été interpellé, a précisé la police qui a indiqué qu'il était vêtu d'une tenue ressemblant à un uniforme de l'armée allemande. Selon l'agence allemande dpa, un morceau de papier avec une croix gammée a été retrouvée dans la poche de son pantalon.



La victime, qui est parvenue à se mettre à l'abri et a été prise en charge pour des premiers soins par des passants, a ensuite été admise à l'hôpital, selon la même source.



Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a immédiatement dénoncé sur Twitter de "l'antisémitisme répugnant" auquel "nous devons tous nous opposer".



Depuis New York, le dirigeant du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, a également déploré "un acte de terreur violent, antisémite".



L'assaillant présumé a été interpellé par des policiers chargés de surveiller l'édifice religieux mais a donné l'impression d'être "extrêmement embrouillé" rendant très difficile un interrogatoire, selon une porte-parole de la police citée par dpa.



Il s'agit d'un Allemand originaire du Kazakhstan, selon cette source.



La communauté juive de Hambourg célébrait ce dimanche la fête de Succot, également connue comme la "fête des cabanes".



Selon des médias allemands, la synagogue était remplie de fidèles.



Cette attaque intervient près d'un an après un attentat raté contre une synagogue de Halle le jour de Yom Kippour, la plus grande fête juive, le 9 octobre 2019.



Faute d'avoir pu pénétrer dans l'édifice, l'assaillant, jugé depuis l'été, avait tué une passante puis un jeune homme dans un snack de cette ville d'ex-RDA.



Dans un pays hanté par son passé, les autorités s'inquiètent d'une résurgence de l'antisémitisme ces derniers temps, alimenté notamment par l'extrême droite.