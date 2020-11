En Allemagne, un youtubeur tient en laisse un faux Emmanuel Macron: la police ouvre une enquête (vidéo)

La police berlinoise a indiqué lundi enquêter sur un Youtubeur qui s'est promené samedi dans les rues de la capitale allemande en habit traditionnel arabe, tenant en laisse et fouettant une personne déguisée en Emmanuel Macron.



Cette action intervient alors que le président français est devenu la cible de plusieurs pays musulmans qui lui reprochent ses déclarations défendant le droit à la caricature au nom de la liberté d'expression après la décapitation mi-octobre par un islamiste d'un enseignant français, Samuel Paty.



"Habillé d'un caftan, il aurait tiré une de ses connaissances portant une perruque et un masque de Macron avec une corde derrière lui dans le quartier de Neukölln, l'aurait insulté et fait comme s'il le battait", a expliqué la police sur Twitter.



Sur une vidéo publiée samedi sur ce même réseau social, on aperçoit un homme, vêtu d'une robe blanche traditionnelle et portant un keffieh rouge et blanc sur la tête, conduire une autre personne dans la rue portant un costume noir, une perruque blonde et un masque à l'effigie d'Emmanuel Macron.



Celle-ci est tirée, comme un esclave, dans une rue animée du sud de Berlin et reçoit de temps à autre de légers coups de fouet. Une dizaine de jeunes suit la procession dans ce quartier qui abrite une forte communauté arabophone.



Le Youtubeur d'une vingtaine d'années, présenté par le Tagesspiegel comme étant le Syrien Fayez Kanfash, vit à Berlin depuis plusieurs années.



Il n'est toujours pas clair si son action de samedi se voulait satirique ou si elle visait à protester contre les propos du chef de l'Etat français sur les caricatures et la liberté d'expression.



Sa chaîne Youtube est composée de plusieurs dizaines de vidéos qui semblent davantage avoir un but divertissant que de réelle propagande religieuse. Le prosélytisme semble toutefois y jouer un rôle important.



Aide à la conversion



Dans l'une de ses dernières productions, Fayez Kanfash interpelle de jeunes Allemands sur une grande place de Berlin en leur demandant s'ils savent ce qu'ils doivent faire au cas où ils voudraient se convertir à l'islam.



Devant leur ignorance, il leur demande de répéter la profession de foi musulmane, leur expliquant que ses paroles permettent à toute personne, qui le souhaite réellement, de se convertir à cette religion. A la fin, il leur offre un téléphone ou un ordinateur portable.



Dans une autre vidéo mise en scène, deux imams interviennent dans un appartement d'une personne supposément possédée en lui plaçant un Coran sur la tête, tout en lui récitant des invocations religieuses.



Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs pays musulmans contre la France après les déclarations de son président Emmanuel Macron sur la liberté d'expression.



En Allemagne, où la chancelière Angela Merkel a apporté son soutien au président français, une poignée de manifestants hostiles à M. Macron s'était regroupée jeudi puis vendredi à Berlin, notamment devant la porte de Brandebourg où se situe l'ambassade de France, pour scander des slogans contre la France et son chef d'Etat.



En hommage au professeur français décapité le 16 octobre, les autorités allemandes ont recommandé aux établissements scolaires d'observer une minute de silence dans les classes ce lundi, comme c'est le cas en France.

