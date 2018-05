Allemagne: une collision ferroviaire en Bavière fait deux morts et plusieurs blessés

(Belga) Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs personnes blessées lundi dans une collision ferroviaire entre un train de fret et un train de passagers à Aichach, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Munich en Bavière, indiquent les autorités.

L'accident est survenu vers 21h00 lundi soir, entre un train de marchandises et un train passagers régional. La compagnie des chemins de fer Deutsche Bahn a annoncé que l'accident s'était produit sur la ligne entre Ingolstadt et Augsbourg, en Bavière. Les deux personnes tuées sont un conducteur et une passagère, a précisé un porte-parole cité par l'agence DPA. Parmi les personnes blessées, trois souffrent de blessures graves ou moyennement graves, a-t-il indiqué. Le conducteur du train de marchandises est indemne, selon la même source. La police et les services d'urgence sont sur place. La cause de l'accident n'a pas encore été élucidée. La compagnie de chemins de fer n'a fourni aucune autre précision sur les circonstances de cet accident intervenu sur un tronçon d'une seule voie ferrée. (Belga)