(Belga) Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs personnes blessées lundi dans une collision ferroviaire entre un train de fret et un train de passager à Aichach, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Munich en Bavière, indiquent les autorités.

L'accident est survenu vers 21h00 lundi soir, entre un train de marchandises et un train passagers régional. La police et les services d'urgence sont sur place. La cause de l'accident pas encore élucidée. (Belga)