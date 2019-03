Allemagne: une demi-douzaine de mairies évacuées après des menaces par e-mail

Une demi-douzaine de mairies à travers l'Allemagne ont été évacuées mardi après la réception simultanée de courriels de menaces d'attentat à la bombe, selon les polices de ces villes interrogées par l'AFP et des médias allemandes.

Aucun explosif n'avait cependant été retrouvé vers 09H00 GMT (10H00 locales), selon différents services de police qui n'ont par ailleurs donné aucune indication sur les motivations de l'auteur ou sur son identité.

Les villes concernées sont Augsburg (sud), Rendsburg (nord), Kaiserslautern et Neunkirchen (ouest), Göttingen (centre) et Chemnitz à l'Est, selon une liste établie par l'AFP.

A Augsburg comme à Göttingen, les transports en communs ont été affectés par les opérations de police.

Cette vague d'évacuations intervient une dizaine de jours après que des médias allemands ont révélé qu'un grand nombre d'institutions et personnalités allemandes avaient reçu ces derniers mois des mails d'intimidation se référant au nazisme, dont des menaces de mort et d'attaques à la bombe.

Ces courriels étaient signés de formules comme "Offensive nationale-socialiste", "Wehrmacht" -- le nom de l'armée sous le nazisme -, ou "NSU 2.0", en référence à un groupuscule terroriste néo-nazi NSU ("Clandestinité nationale-socialiste").

Des e-mails ont notamment été adressés à des gares, des tribunaux, des cabinets d'avocats, des journalistes, au Conseil central des Juifs d'Allemagne, ou encore à la chanteuse allemande Helene Fischer, qui avait pris position en septembre contre les violences envers les étrangers.

