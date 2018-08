Amical: Lopetegui perd son 1er match à la tête du Real contre Manchester United

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Julen Lopetegui, a démarré son mandat par une défaite en amical (2-1) mardi contre Manchester United, qui finit sur une bonne note une tournée nord-américaine jusqu'ici décevante.

Deux semaines après la fin du Mondial, le Real, en pleine recomposition depuis le départ de Zinédine Zidane et de Cristiano Ronaldo notamment, ne pouvait pas encore compter sur tous ses internationaux, à l'image du milieu allemand Toni Kroos, resté sur le banc.

Gareth Bale et Karim Benzema, qui n'avaient pas fait le voyage en Russie, étaient en revanche bien là et le Français a réduit la marque (45+3) juste avant la pause, après les deux buts inscrits par Alexis Sanchez (18) et Ander Herrera (27) pour les Red Devils, pour leur part privés de 12 cadres - dont Paul Pogba et Romelu Lukaku.

Cette victoire devrait redonner le sourire à José Mourinho de fort mauvaise humeur après un début de tournée raté. Avant ce succès de prestige contre les triples champions d'Europe en titre, MU avait concédé deux matches nuls contre le Club America (1-1) et les San José Earthquakes (0-0), enregistré une petite victoire aux tirs au but contre l'AC Milan (1-1), mais surtout subi une défaite cinglante samedi contre le Liverpool de Jürgen Klopp (4-1).

Le tumultueux Portugais s'était notamment plaint d'un nombre de transferts insuffisants et avait critiqué plusieurs joueurs de son équipe première.

Manchester United aura fort à faire pour reconquérir le titre de champion d'Angleterre qu'il n'a plus gagné depuis 2013 face à des rivaux aussi bien armés que Liverpool et ses voisins de Manchester City. Ouverture des hostilités le vendredi 10 août face à Leicester, pour l'ouverture de la saison de Premier League.

Le Real, lui, entamera la Liga une semaine plus tard le dimanche 19 août face à Getafe.